ABD’nin çelik ithalatı Haziran ayında %2,2 arttı

Perşembe, 28 Temmuz 2022 09:14:04 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin aylık çelik ithalatı bu yılın Haziran ayında, Mayıs ayına kıyasla %2,2 artışla ve yıllık %2,7 düşüşle 2.550.475 mt oldu. Bu ithalatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 3,79 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 2,84 milyar $’a kıyasla 4,02 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, ABD en fazla çelik ithalatını 576.209 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı, 472.856 mt ile Meksika, 271.270 mt ile Güney Kore, 181.568 mt ile Brezilya ve 111.753 mt ile Rusya takip etti.

Ürün gruplarına göre yarı mamul ithalatı söz konusu ayda, Mayıs ayında kaydedilen 354.939 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 727.177 mt’a kıyasla 533.981 mt oldu. Haziran ayında yassı mamul ithalatı, Mayıs ayında kaydedilen 942.591 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 964.788 mt’a kıyasla 1.025.251 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Mayıs ayında kaydedilen 608.352 mt’a ve geçtiğimiz yılın Haziran ayında kaydedilen 438.346 mt’a kıyasla 432.709 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 479.999 mt’a ve 2021 yılının Haziran ayında kaydedilen 353.884 mt’a kıyasla 446.828 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının söz konusu ayda, Mayıs ayında kaydedilen %25’e ve sene başından bu yana kaydedilen %25’e kıyasla %25 olduğu tahmin ediliyor.