ABD’nin çelik ithalatı Eylül ayında %10,9 azaldı

Cuma, 28 Ekim 2022 09:07:19 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin aylık çelik ithalatı bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla %10,9 ve yıllık %25,3 düşüşle 2.031.001 mt oldu. Bu ithalatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 3,53 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 3,51 milyar $’a kıyasla 3,10 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, ABD en fazla çelik ithalatını 489.388 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı, 286.909 mt ile Meksika, 276.748 mt ile Güney Kore, 170.916 mt ile Brezilya ve 92.669 mt ile Tayvan takip etti.

Ürün gruplarına göre yarı mamul ithalatı söz konusu ayda, Ağustos ayında kaydedilen 373.042 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 628.502 mt’a kıyasla 333.305 mt oldu. Eylül ayında yassı mamul ithalatı, Ağustos ayında kaydedilen 974.006 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 1.026.040 mt’a kıyasla 800.839 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Ağustos ayında kaydedilen 429.574 mt’a ve geçtiğimiz yılın Eylül ayında kaydedilen 456.633 mt’a kıyasla 352.221 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 403.582 mt’a ve 2021 yılının Eylül ayında kaydedilen 460.889 mt’a kıyasla 461.421 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının söz konusu ayda, Ağustos ayında kaydedilen %23’e ve sene başından bu yana kaydedilen %24’e kıyasla %22 olduğu tahmin ediliyor.