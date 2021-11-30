ABD’nin çelik ithalatı Ekim ayında %16,8 düştü

Salı, 30 Kasım 2021 09:08:14 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin aylık çelik ithalatı, bu yılın Ekim ayında, Eylül ayına kıyasla %16,8 düşüşle ve yıllık %79,1 artışla 2.457.438 mt oldu.

Bu ithalatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 3,51 milyar $’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 1,19 milyar $’a kıyasla 3,19 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ABD en fazla çelik ithalatını, 687.483 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı, 450.941 mt ile Meksika, 184.005 mt ile Güney Kore, 160.586 mt ile Brezilya ve 135.203 mt ile Türkiye takip etti.

Ürün gruplarına göre, yarı mamul ithalatı, Ekim ayında, Eylül ayında kaydedilen 628.578 mt’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 217.524 mt’a kıyasla 340.454 mt oldu. Söz konusu ayda, yassı mamul ithalatı, Eylül ayında kaydedilen 1.259.758 mt’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 593.114 mt’a kıyasla 1.257.945 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Eylül ayında kaydedilen 456.925 mt’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 315.095 mt’a kıyasla 441.011 mt olurken, aynı ayda, boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 459.496 mt’a ve 2020 yılının Ekim ayında kaydedilen 185.929 mt’a kıyasla 335.639 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının Ekim ayında, Eylül ayında kaydedilen %25’e ve sene başından bu yana kaydedilen %21’e kıyasla %24 olduğu tahmin ediliyor.