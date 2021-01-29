ABD’nin çelik ithalatı Aralık ayında %8,9 arttı

Cuma, 29 Ocak 2021 10:04:46 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ön verilere göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında ABD’nin toplam çelik ithalatı Kasım ayına kıyasla %8,9 artış ve yıllık bazda %6,2 düşüşle 1.356.736 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise, Kasım ayında kaydedilen 1,13 milyar $’a ve 2019 yılı Aralık ayında kaydedilen 1,43 milyar $’a kıyasla 1,29 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Aralık ayında, ABD en fazla çelik ithalatını 426.747 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı 233.252 mt ile Meksika, 201.332 mt ile Güney Kore, 77.944 mt ile Hollanda ve 65.587 mt ile Almanya takip etti.

Ürün gruplarına göre, Aralık ayında yarı mamul ithalatı, Kasım ayında kaydedilen 122.418 mt’a ve 2019 yılının Aralık ayında kaydedilen 199.684 mt’a kıyasla 128.798 mt oldu. Söz konusu ayda yassı mamul ithalatı, Kasım ayında kaydedilen 572.905 mt’a ve önceki yılın Aralık ayında kaydedilen 655.955 mt’a göre 663.626 mt seviyesinde kaydedildi. Aralık ayında uzun mamul ithalatı, Kasım ayında kaydedilen 297.465 mt’a göre düşüş ve önceki yılın aynı ayında kaydedilen 234.266 mt’a kıyasla artışla 258.936 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı, bir önceki ay kaydedilen 161.327 mt’a ve önceki yılın Aralık ayında kaydedilen 290.673 mt’a kıyasla 252.343 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, Aralık ayında ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının, Kasım ayında kaydedilen %17 ve yılın başından bugüne kadar olan dönemde kaydedilen %18’e kıyasla %18 olduğu tahmin ediliyor.