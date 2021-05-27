ABD’nin çelik ithalatı Nisan ayında %14,1 arttı

Perşembe, 27 Mayıs 2021 11:04:06 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ABD’nin aylık çelik ithalatı bu yılın Nisan ayında Mart ayına kıyasla %14,1 artışla ve yıllık %5,2 düşüşle 2.391.729 mt oldu.

Bu ithalatın değeri ise, Mart ayında kaydedilen 2,05 milyar $’a ve 2020 yılı Nisan ayında kaydedilen 1,83 milyar $’a kıyasla 2,39 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Nisan ayında, ABD en fazla çelik ithalatını 594.191 mt ile Brezilya’dan yaptı. Brezilya’yı 534.660 mt ile Kanada, 371.192 mt ile Meksika, 238.979 mt ile Güney Kore ve 80.002 mt ile Japonya takip etti.

Ürün gruplarına göre, yarı mamul ithalatı Nisan ayında, Mart ayında kaydedilen 463.461 mt’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 1.316.403 mt’a kıyasla 866.926 mt oldu. Söz konusu ayda yassı mamul ithalatı, Mart ayında kaydedilen 875.376 mt’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 577.608 mt’a kıyasla 783.778 mt seviyesinde kaydedildi. Nisan ayında uzun mamul ithalatı, Mart ayında kaydedilen 393.831 mt’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 324.479 mt’a kıyasla 370.465 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı, bir önceki ay kaydedilen 304.049 mt’a ve 2020 yılının Nisan ayında kaydedilen 240,873 mt’a kıyasla 291.821 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, Nisan ayında ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının, Mart ayında kaydedilen %19’a ve sene başından bu yana kaydedilen %18’e kıyasla %18 olduğu tahmin ediliyor.