ABD’nin çelik ithalatı Aralık ayında %8,3 düştü

Pazartesi, 31 Ocak 2022 09:09:54 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin aylık çelik ithalatı Aralık ayında, Kasım ayına kıyasla %8,3 düşüşle ve yıllık %93,1 artışla 2.621.183 mt oldu. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 3,67 milyar $’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 1,29 milyar $’a kıyasla 3,82 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, ABD en fazla çelik ithalatını, 507.146 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı, 501.839 mt ile Meksika, 230.078 mt ile Brezilya, 220.002 mt ile Güney Kore ve 149.602 mt ile Vietnam takip etti.

Ürün gruplarına göre, yarı mamul ithalatı Aralık ayında, Kasım ayında kaydedilen 500.638 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 128.875 mt’a kıyasla 565.017 mt oldu. Söz konusu ayda, yassı mamul ithalatı, Kasım ayında kaydedilen 1.393.532 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 663.816 mt’a kıyasla 1.164.222 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Kasım ayında kaydedilen 493.126 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 258.960 mt’a kıyasla 360.996 mt olurken, aynı ayda, boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 385.068 mt’a ve 2020 yılının Aralık ayında kaydedilen 252.567 mt’a kıyasla 426.557 mt seviyesinde yer aldı.