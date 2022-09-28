ABD’nin çelik ithalatı Ağustos ayında %6,2 düştü

Çarşamba, 28 Eylül 2022 09:06:38 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ön verilere göre, ülkenin aylık çelik ithalatı bu yılın Ağustos ayında, Temmuz ayına kıyasla %6,2 ve yıllık %2,4 düşüşle 2.278.382 mt oldu. Bu ithalatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 3,92 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 3,05 milyar $’a kıyasla 3,53 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, ABD en fazla çelik ithalatını 534.034 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı, 439.718 mt ile Meksika, 160.927 mt ile Güney Kore, 159.542 mt ile Brezilya ve 96.925 mt ile Vietnam takip etti.

Ürün gruplarına göre yarı mamul ithalatı söz konusu ayda, Temmuz ayında kaydedilen 344.916 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 535.763 mt’a kıyasla 373.042 mt oldu. Ağustos ayında yassı mamul ithalatı, Temmuz ayında kaydedilen 917.375 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 965.021 mt’a kıyasla 973.969 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Temmuz ayında kaydedilen 578.301 mt’a ve geçtiğimiz yılın Ağustos ayında kaydedilen 380.357 mt’a kıyasla 429.479 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise bir önceki ay kaydedilen 485.124 mt’a ve 2021 yılının Ağustos ayında kaydedilen 310.803 mt’a kıyasla 403.575 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından yayımlanan verilere göre, ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının söz konusu ayda, Temmuz ayında kaydedilen %25’e ve sene başından bu yana kaydedilen %24’e kıyasla %23 olduğu tahmin ediliyor.