ABD’nin çelik ithalatı 2026’nın Mayıs ayında %14,7 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan öncü nüfus sayımı verilerine göre, bu yılın Mayıs ayında ülkenin aylık çelik ithalatı, bir önceki aya kıyasla %14,7 artış ve yıllık bazda %12 düşüşle 1,98 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Nisan ayında kaydedilen 1,8 milyar $ ve 2025’in Mayıs ayında kaydedilen 2,4 milyar $’a kıyasla 2 milyar $ seviyesinde yer aldı.

ABD’nin en fazla çelik ithalatı yaptığı ülkeler 362.223 mt ile Güney Kore, 300.012 mt ile Brezilya, 255.711 mt ile Kanada ve 167.798 mt ile Meksika oldu.

Ürün gruplarına göre söz konusu ayda yarı mamul ithalatı, Nisan ayında kaydedilen 443.025 mt’a kıyasla artış ve 2025 yılının aynı ayında kaydedilen 627.603 mt’a kıyasla düşüşle 547.432 mt oldu. Mayıs ayında yassı mamul ithalatı, Nisan ayında kaydedilen 481.953 mt’a kıyasla artış ve 2025’in Mayıs ayında kaydedilen 735.940 mt’a kıyasla düşüşle 529.401 mt seviyesinde kaydedildi. Uzun mamul ithalatı, Nisan ayında kaydedilen 433.182 mt’a ve 2025’in aynı ayında kaydedilen 340.318 mt’a kıyasla artışla 524.922 mt olurken, aynı ayda boru ithalatı ise Nisan ayında kaydedilen 292.493 mt’a kıyasla artış ve 2025 yılının Mayıs ayında kaydedilen 460.755 mt’a kıyasla düşüşle 305.677 mt seviyesinde yer aldı.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü verilerine göre ithalatın ABD çelik piyasasındaki payı Mayıs ayında %17 ve bu yılın ilk beş ayında %16 seviyesinde kaydedildi.