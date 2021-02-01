ABD’nin çelik ithalatı 2020 yılında %21,1 düştü

Pazartesi, 01 Şubat 2021 09:52:37 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan ön verilere göre, 2020 yılında ABD’nin toplam çelik ithalatı 2019 yılına kıyasla %21,1 düşüşle 20.031.647 mt oldu. Bu ithalatın değeri ise, 2019 yılındaki 23,7 milyar $’a kıyasla 16,9 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

2020 yılında, ABD en fazla çelik ithalatını 4,76 milyar mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı 3,67 milyar mt ile Brezilya, 3,01 milyar mt ile Meksika, 1,83 milyar mt ile Güney Kore ve 810,214 mt ile Almana takip etti.

Ürün gruplarına göre, 2020 yılında yarı mamul ithalatı slab ithalatı 3,39 milyon mt, galvanizli sac ve şerit ithalatı 1,99 milyon mt, sıcak sac ithalatı 1,47 milyon mt, soğuk sac ithalatı 1,40 milyon mt ve inşaat demiri ithalatı 980.506 mt oldu.

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre, 2020 yılında ABD’nin çelik ürünleri ithalat pazar payının, 2019 yılında kaydedilen %19’a kıyasla %18 olduğu tahmin ediliyor.