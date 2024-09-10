ABD’nin çelik ihracatı Temmuz’da aylık %3,12 artış kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Temmuz ayında ülkenin aylık çelik ihracatı, bir önceki aya kıyasla %3,12 artış ve yıllık %4,73 düşüşle 392.665 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Haziran ayında kaydedilen 511,8 milyon $’a ve 2023 yılının Temmuz ayında kaydedilen 560,1 milyon $’a kıyasla 524,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin Meksika’ya yaptığı çelik ihracatı aylık %8 artış ve yıllık %1,5 düşüşle 258.948 mt seviyesinde kaydedildi. Temmuz ayında ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 118.880 mt ile Kanada, 3.135 mt ile Çin, 3.080 mt ile Brezilya, 2.363 mt ile İsveç ve 1.491 mt ile İsrail oldu.