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ABD’nin çelik ihracatı Ekim’de aylık %2,2 düştü

Çarşamba, 18 Aralık 2024 09:37:18 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Ekim ayında ülkenin aylık çelik ihracatı, bir önceki aya kıyasla %2,2 düşüş ve yıllık %2,1 artışla 675.044 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 1,19 milyar $’a ve 2023 yılının Ekim ayında kaydedilen 1,19 milyar $’a kıyasla 1,15 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin Meksika’ya yaptığı çelik ihracatı aylık %9,4 ve yıllık %20,1 artışla 390.765 mt olurken Kanada’ya yapılan ihracat ise aylık %0,1 ve yıllık %21,1 düşüşle 244.827 mt seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 1.207 mt ile Dominik Cumhuriyeti, 1.854 mt ile Brezilya, 5.193 mt ile Çin, 1.124 mt ile Hindistan ve 1.067 mt ile İngiltere oldu.

Ayrıca Ekim ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 121.194 mt ile galvanizli sac, 74.758 mt ile sıcak sac, 79.249 mt ile boyuna kesme levha, 86.420 mt ile soğuk rulo sac ve 34.915 mt ile rulo levha oldu.


Etiketler: Galvanizli Levha Soğuk Rulo Sac Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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