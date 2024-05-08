ABD’nin çelik ihracatı Mart’ta aylık %5,4 geriledi

Çarşamba, 08 Mayıs 2024 12:17:58 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Mart ayında ülkenin aylık çelik ihracatı, bir önceki aya kıyasla %5,4 ve yıllık %10,4 düşüşle 720.330 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 1,33 milyar $’a ve 2023 yılının Mart ayında kaydedilen 1,42 milyar $’a kıyasla 1,29 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin Kanada’ya yaptığı çelik ihracatı aylık %5,4 ve yıllık %19,1 düşüşle 315.103 mt olurken Meksika’ya yapılan ihracat ise aylık %5,7 ve yıllık %1,4 düşüşle 357.739 mt seviyesinde kaydedildi.

Mart ayında ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 5.666 mt ile Brezilya, 3.416 mt ile Çin, 3.107 mt ile Belçika, 2.707 mt ile Dominik Cumhuriyeti ve 2.069 mt ile Almanya oldu.

Ayrıca Mart ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 127.977 mt ile galvanizli sac, 66.539 mt ile sıcak rulo sac, 84.812 mt ile boyuna kesme levha, 60.670 mt ile soğuk rulo sac ve 41.374 mt ile rulo levha oldu.