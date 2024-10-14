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ABD’nin çelik ihracatı Ağustos’ta aylık %2,8 arttı

Pazartesi, 14 Ekim 2024 09:47:36 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Ağustos ayında ülkenin aylık çelik ihracatı, bir önceki aya kıyasla %2,8 artış ve yıllık %5,4 düşüşle 764.442 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Temmuz ayında kaydedilen 524,8 milyon $’a ve 2023 yılının Ağustos ayında kaydedilen 597,5 milyon $’a kıyasla 540,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin Kanada’ya yaptığı çelik ihracatı aylık %4,2 artış ve yıllık %27 düşüşle 291.819 mt olurken Meksika’ya yapılan ihracat ise aylık %6,7 ve yıllık %13,8 artışla 430.361 mt seviyesinde kaydedildi.

Ağustos ayında ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 6.976 mt ile Dominik Cumhuriyeti, 2.821 mt ile Çin, 1.486 mt ile Brezilya, 1.589 mt ile Hindistan ve 1.539 mt ile İngiltere oldu.

Ayrıca Ağustos ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 134.234 mt ile galvanizli sac, 88.714 mt ile sıcak rulo sac, 84.214 mt ile boyuna kesme levha, 72.234 mt ile soğuk rulo sac ve 42.980 mt ile rulo levha oldu.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Levha Sıcak Rulo Sac Galvanizli Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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