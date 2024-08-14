ABD’nin çelik ihracatı Haziran’da aylık %1,6 geriledi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Haziran ayında ülkenin aylık çelik ihracatı, bir önceki aya kıyasla %1,6 ve yıllık %14,3 düşüşle 700.834 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Mayıs ayında kaydedilen 1,28 milyar $’a ve 2023 yılının Haziran ayında kaydedilen 1,44 milyar $’a kıyasla 1,26 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin Kanada’ya yaptığı çelik ihracatı aylık %5,2 artış ve yıllık %15,4 düşüşle 359.243 mt olurken Meksika’ya yapılan ihracat ise aylık %9,1 ve yıllık %17,9 düşüşle 287.767 mt seviyesinde kaydedildi.

Haziran ayında ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 6.811 mt ile Dominik Cumhuriyeti, 5.266 mt ile Çin, 2.381 mt ile Hindistan, 2.187 mt ile İtalya ve 2.093 mt ile Almanya oldu.

Ayrıca Haziran ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 120.301 mt ile galvanizli sac, 64.077 mt ile sıcak rulo sac, 89.128 mt ile boyuna kesme levha, 69.211 mt ile soğuk rulo sac ve 38.059 mt ile rulo levha oldu.