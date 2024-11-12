ABD’nin çelik ihracatı Eylül’de aylık %11,3 azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre bu yılın Eylül ayında ülkenin aylık çelik ihracatı, bir önceki aya kıyasla %11,3 ve yıllık %13,3 düşüşle 379.700 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ihracatın değeri, Ağustos ayında kaydedilen 1,33 milyar $’a ve 2023 yılının Eylül ayında kaydedilen 1,27 milyar $’a kıyasla 1,19 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin Meksika’ya yaptığı çelik ihracatı aylık %21,6 düşüş ve yıllık %8,1 artışla 353.884 mt olurken Kanada’ya yapılan ihracat ise aylık %5,2 ve yıllık %16,2 düşüşle 277.306 mt seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 4.287 mt ile Dominik Cumhuriyeti, 8.012 mt ile Brezilya, 2.037 mt ile Çin, 1.589 mt ile Hindistan ve 1.539 mt ile İngiltere oldu.

Ayrıca Eylül ayında ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 118.047 mt ile galvanizli sac, 69.815 mt ile sıcak sac, 84.207 mt ile boyuna kesme levha, 72.810 mt ile soğuk rulo sac ve 36.820 mt ile rulo levha oldu.