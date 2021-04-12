ABD’nin çelik ihracatı Şubat ayında %0,9 arttı

Pazartesi, 12 Nisan 2021 11:14:53 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığının ihracat verilerine göre, 2021 yılının Şubat ayında, ABD’nin çelik ihracatı Ocak ayına kıyasla %0,9 artış fakat önceki yılın aynı ayına kıyasla %0,2 düşüşle 614.533 mt seviyesinde gerçekleşti. Bu ihracatın değeri ise, Şubat ayında, Ocak ayında kaydedilen 822,6 milyon $’a ve önceki yılın aynı ayında kaydedilen 844,6 milyon $’a kıyasla 829,2 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Kanada’ya yapılan çelik ihracatı Şubat ayında aylık bazda %11,4 ve yıllık bazda %7,2 düşüşle 272.338 mt olurken, Meksika’ya yapılan çelik ihracatı ise aylık ve yıllık bazda %5,5 artışla 277.288 mt seviyesinde kaydedildi.

Şubat ayında, Hong Kong’a yapılan ihracat 24.667 mt, Dominik Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat 3.501 mt, Hindistan’a yapılan ihracat 2.978 mt, Çin’e yapılan ihracat 2.707 mt ve Brezilya’ya yapılan ihracat 2.422 mt seviyesinde kaydedildi.

Şubat ayında en fazla ihraç edilen ürünler; 100.458 mt ile galvanizli sac, 74.310 mt ile boyuna kesme levha, 50.584 mt ile sıcak sac, 45.753 mt ile soğuk sac ve 36.395 mt ile rulo levha oldu.