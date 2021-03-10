ABD’nin çelik ihracatı Ocak ayında %8,9 arttı

Çarşamba, 10 Mart 2021 10:46:16 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığının ihracat verilerine göre, 2021 yılının Ocak ayında, ABD’nin çelik ihracatı Aralık ayına kıyasla %8,9 artış ve önceki yılın aynı ayına kıyasla %9,8 yükselişle 608.836 mt seviyesinde gerçekleşti. Bu ihracatın değeri ise, Ocak ayında, Aralık ayında kaydedilen 775,4 milyon $’a ve önceki yılın aynı ayında kaydedilen 721,4 milyon $’a kıyasla 741,1 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Kanada’ya yapılan çelik ihracatı Ocak ayında aylık bazda %44,9 düşüş ve yıllık bazda %4,1 artışla 307.518 mt olurken, Meksika’ya yapılan çelik ihracatı ise aylık %2,1 artış ve yıllık %2 yükselişle 262.762 mt seviyesinde kaydedildi.

Ocak ayında, Hindistan’a yapılan ihracat 3.500 mt, Çin’e yapılan ihracat 3.339 mt, Dominik Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat 2.523 mt, Pakistan’a yapılan ihracat 1.898 mt ve İtalya’ya yapılan ihracat 1.596 mt seviyesinde kaydedildi.

Ocak ayında en fazla ihraç edilen ürünler; 103.705 mt ile galvanizli sac, 84.195 mt ile boyuna kesme levha, 46.097 mt ile sıcak sac, 43.016 mt ile rulo levha ve 35.814 mt ile soğuk sac oldu.