ABD’nin çelik ihracatı Mart ayında %16,7 arttı

Perşembe, 06 Mayıs 2021 12:14:48 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı’nın yayımladığı ihracat verilerine göre, bu yılın Mart ayında, ABD’nin aylık çelik ihracatı, Şubat ayına kıyasla %16,7 ve yıllık %12,9 artışla 716.958 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu ihracatın değeri, Şubat ayında kaydedilen 829,2 milyon $’a ve 2020 yılının Mart ayında kaydedilen 869,9 milyon $’a kıyasla 1,04 milyar $ oldu.

Mart ayında, ABD’nin Kanada’ya yaptığı çelik ihracatı, 2020 yılının Mart ayına kıyasla %13,9 ve %22,4 artışla 333.293 mt olurken, Meksika’ya yapılan ihracat ise geçen senenin aynı dönemine kıyasla %19,7 ve aylık %20,5 artışla 334.207 mt seviyesinde kaydedildi.

Mart ayında, ABD’nin en fazla çelik ihracatı yaptığı diğer ülkeler, 5.848 mt ile Çin, 4.391 mt ile Brezilya, 3.650 mt ile Dominik Cumhuriyeti, 3.449 mt ile Pakistan ve 2.619 mt ile İngiltere oldu.

Söz konusu ayda, ABD’nin en fazla ihracat yaptığı ürünler, 112.114 mt ile galvanizli sac, 101.655 mt ile boyuna kesme levha, 56.689 mt ile sıcak sac, 52.194 mt ile soğuk sac ve 40.897 mt ile rulo levha oldu.