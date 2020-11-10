ABD’nin çelik ihracatı Eylül ayında %17,2 arttı

Salı, 10 Kasım 2020 10:18:59 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığının ihracat verilerine göre, 2020 yılının Eylül ayında, ABD’nin çelik ihracatı Ağustos ayına kıyasla %17,2 ve önceki yılın aynı ayına kıyasla %5,1 artışla 586.218 mt seviyesinde gerçekleşti. Bu ihracatın değeri ise, Eylül ayında, Ağustos ayında kaydedilen 647,3 milyon $’a ve önceki yılın aynı ayında kaydedilen 798,3 milyon $’a kıyasla 717,8 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Kanada’ya yapılan çelik ihracatı Eylül ayında aylık bazda %10,1 ve yıllık bazda %0,1 artışla 264.442 mt olurken, Meksika’ya yapılan çelik ihracatı ise aylık %19,1 ve yıllık %3,4 artışla 248.834 mt seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında, Çin’e yapılan çelik ihracatı 18.022 mt, Ekvador’a yapılan ihracat 6.300 mt, Honduras’a yapılan ihracat 6.155 mt, Dominik Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat 4.630 mt ve Pakistan’a yapılan ihracat 2.936 mt seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında en fazla ihraç edilen ürünler; 103.452 mt ile galvanizli sac, 67.992 mt ile boyuna kesme levha, 57.783 mt ile sıcak sac, 42.197 mt ile soğuk sac ve 39.108 mt ile rulo levha oldu.