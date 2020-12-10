ABD’nin çelik ihracatı Ekim ayında %7,3 arttı

Perşembe, 10 Aralık 2020 11:38:07 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığının ihracat verilerine göre, 2020 yılının Ekim ayında, ABD’nin çelik ihracatı Eylül ayına kıyasla %7,3 artış ve önceki yılın aynı ayına kıyasla %2,9 düşüşle 661.828 mt seviyesinde gerçekleşti. Bu ihracatın değeri ise, Ekim ayında, Eylül ayında kaydedilen 762,1 milyon $’a ve önceki yılın aynı ayında kaydedilen 944,7 milyon $’a kıyasla 826,3 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Kanada’ya yapılan çelik ihracatı Ekim ayında aylık bazda %4,8 ve yıllık bazda %1,8 artışla 290.086 mt olurken, Meksika’ya yapılan çelik ihracatı ise aylık %17,6 ve yıllık %11,8 artışla 307.207 mt seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında, Honduras’a yapılan çelik ihracatı 6.356 mt, Dominik Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat 5.427 mt, Hindistan’a yapılan ihracat 5.070 mt, Çin’e yapılan ihracat 3.655 mt ve Brezilya’ya yapılan ihracat 3.392 mt seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında en fazla ihraç edilen ürünler; 111.410 mt ile galvanizli sac, 90.837 mt ile sıcak sac, 68.399 mt ile boyuna kesme levha, 54.190 mt ile soğuk sac ve 52.424 mt ile rulo levha oldu.