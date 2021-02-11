ABD’nin çelik ihracatı 2020 yılında %8,8 azaldı

Perşembe, 11 Şubat 2021 10:13:21 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığının ihracat verilerine göre, 2020 yılında, ABD’nin çelik ihracatı 2019 yılına kıyasla %8,8 düşüşle 6,43 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Bu ihracatın değeri ise, 2019 yılında kaydedilen 10,6 milyar $’a kıyasla 8,65 milyar $ oldu.

Kanada’ya yapılan çelik ihracatı 2020 yılında %4,4 düşüşle 3,01 milyon mt olurken, Meksika’ya yapılan çelik ihracatı ise %11,8 düşüşle 2,77 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

2020 yılında, Çin’e yapılan ihracat 71.562 mt, Dominik Cumhuriyeti’ne yapılan ihracat 40.664 mt, Hindistan’a yapılan ihracat 37.352 mt, Honduras’a yapılan ihracat 33.751 mt ve Avustralya’ya yapılan ihracat 29.108 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu yılda en fazla ihraç edilen ürünler; 1,03 milyon mt ile galvanizli sac, 855.648 mt ile boyuna kesme levha, 562.749 mt ile sıcak sac, 431.806 mt ile rulo levha ve 382.909 mt ile soğuk sac oldu.