ABD’nin çekme tel ithalatı Şubat ayında %8,1 azaldı

Pazartesi, 19 Nisan 2021 17:42:37 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, bu yılın Şubat ayında ABD’nin çekme tel ithalatı Ocak ayında kaydedilene kıyasla %8,1 düşüş ve 2020 yılının Şubat ayına kıyasla %9,3 artışla 48.019 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Ocak ayında kaydedilen 59,4 milyon $’a ve 2020’nin Şubat ayında kaydedilen 51,4 milyon $’a kıyasla 58,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ithal ettiği ülke, Ocak ayında kaydedilen 13.028 mt’a ve önceki yılın Şubat ayında kaydedilen 13.148 mt’a kıyasla 14.552 mt ile Kanada olarak kaydedildi. Kanada’yı 14.505 mt ile Meksika, 6.999 mt ile Çin, 2.674 mt ile Güney Kore ve 1.948 mt ile Japonya takip etti.