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ABD’nin çekme tel ithalatı Ocak ayında %6,4 arttı

Pazartesi, 15 Mart 2021 10:21:39 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2021 yılının Ocak ayında ABD’nin çekme tel ithalatı Aralık ayında kaydedilene kıyasla %6,4 ve 2020 yılının Ocak ayına kıyasla %0,8 artışla 52.242 mt seviyesinde kaydedildi. Bu ithalatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 56,7 milyon $’a ve 2020’nin Ocak ayında kaydedilen 62,5 milyon $’a kıyasla 59,4 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla çekme tel ithal ettiği ülke, Aralık ayında kaydedilen 16.440 mt’a ve önceki yılın Ocak ayında kaydedilen 17.118 mt’a kıyasla 17.343 mt ile Meksika olarak kaydedildi. Meksika’yı 13.028 mt ile Kanada, 6.405 mt ile Çin, 2.519 mt ile Güney Kore ve 2.430 mt ile Vietnam takip etti.


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


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