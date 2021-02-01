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ABD’nin çekme tel ihracatı Kasım ayında %7,1 düştü

Pazartesi, 01 Şubat 2021 09:53:48 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı ihracat verilerine göre, Kasım ayında ABD’nin çekme tel ihracatı Ekim ayına göre %7,1 düşüş ve bir önceki yılın Kasım ayına kıyasla %6,7 artışla 6.535 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri Ekim ayında kaydedilen 15,2 milyon $ ve 2019 yılı Kasım ayında kaydedilen 13,5 milyon $’a kıyasla 14,7 milyon $ oldu.

Kasım ayında, ABD’nin en fazla çekme tel ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında yapılan 2.617 mt’a ve bir önceki yılın Kasım ayında yapılan 2.400 mt’a kıyasla 2.504 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 2.477 mt ile Kanada takip etti. Söz konusu ayda, ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda çekme tel ihraç ettiği başka pazar olmadı.


Etiketler: ABD  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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