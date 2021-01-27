ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Kasım ayında %1,3 düştü

Çarşamba, 27 Ocak 2021 10:22:10 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Kasım ayında ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Ekim ayına kıyasla %1,3 ve 2019 yılı Kasım ayına kıyasla %36,9 düşüşle 20.804 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 17,3 milyon $ ve önceki yıl Kasım ayında kaydedilen 24,2 milyon $’a kıyasla 15,6 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ithal ettiği pazar, Ekim ayında kaydedilen 16.180 mt ve 2019 yılı Kasım ayında kaydedilen 10.070 mt’a kıyasla 17.534 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 1.100 mt ile Finlandiya takip etti.