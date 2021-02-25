ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Aralık ayında %6,7 düştü

Perşembe, 25 Şubat 2021 10:05:31 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan verilere göre, Aralık ayında ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı Kasım ayına kıyasla %6,7 ve 2019 yılı Aralık ayına kıyasla %45,2 düşüşle 19.414 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 15,6 milyon $ ve önceki yıl Aralık ayında kaydedilen 33,4 milyon $’a kıyasla 15,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ithal ettiği pazar, Kasım ayında kaydedilen 17.564 mt ve 2019 yılı Aralık ayında kaydedilen 12.272 mt’a kıyasla 13.940 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 2.647 mt ile Güney Kore ve 1.570 mt ile İsveç takip etti.