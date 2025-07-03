 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı 2025’in Nisan ayında %14,3 düştü

Perşembe, 03 Temmuz 2025 10:17:54 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre, ülkenin boyuna kesme levha ithalatı Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %14,3 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %53 düşüşle 28.187 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 35,6 milyon $’a ve 2024 yılının Nisan ayında kaydedilen 74,3 milyon $’a kıyasla 31,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla boyuna kesme levha ithalatını Mart ayında kaydedilen 11.155 mt’a ve 2024 yılının Nisan ayında kaydedilen 21.358 mt’a kıyasla 12.688 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı 10.755 mt ile Güney Kore ve 2.232 mt ile Avustralya takip etti.


Etiketler: Levha Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Çin paslanmaz çelik ithalatına uygulanan antidamping vergisini 5 yıl süreyle uzattı

03 Tem | Çelik Haberler

Shagang Group Temmuz ayı için yerel sıcak rulo sac fiyatlarını yatay bıraktı

02 Tem | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’nin rulo levha ithalatı 2025’in Nisan ayında %31,9 geriledi

02 Tem | Çelik Haberler

ABD’nin teneke levha ithalatı 2025’in Nisan ayında %42,8 yükseldi

01 Tem | Çelik Haberler

Çin çıkışlı levha fiyatları değişmedi

30 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %2,8 geriledi

30 Haz | Çelik Haberler

İkinci çeyrek sona ererken AB’nin çoğu çelik ithalat kotası neredeyse doldu

27 Haz | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 26. Hafta, 2025

26 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

İngiltere bazı çelik kotalarına getireceği ülkeye özgü üst sınırı aşağı çekti

25 Haz | Çelik Haberler

Çin’de temel nihai mamul stokları 2025'in Haziran ortasında %1,3 düştü

24 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis