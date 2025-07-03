ABD’nin boyuna kesme levha ithalatı 2025’in Nisan ayında %14,3 düştü

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ithalat verilerine göre, ülkenin boyuna kesme levha ithalatı Nisan ayında bir önceki aya kıyasla %14,3 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %53 düşüşle 28.187 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri, Mart ayında kaydedilen 35,6 milyon $’a ve 2024 yılının Nisan ayında kaydedilen 74,3 milyon $’a kıyasla 31,8 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD en fazla boyuna kesme levha ithalatını Mart ayında kaydedilen 11.155 mt’a ve 2024 yılının Nisan ayında kaydedilen 21.358 mt’a kıyasla 12.688 mt ile Kanada’dan yaptı. Kanada’yı 10.755 mt ile Güney Kore ve 2.232 mt ile Avustralya takip etti.