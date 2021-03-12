﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Ocak ayında %16,6 arttı

Cuma, 12 Mart 2021 10:10:15 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı ihracat verilerine göre, bu yılın Ocak ayında ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Aralık ayına kıyasla %16,6 ve 2020 yılı Ocak ayına kıyasla %18,6 artışla 84.195 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 67 milyon $ ve önceki yıl Ocak ayında kaydedilen 69,3 milyon $’a kıyasla 79,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ihraç ettiği pazar, Aralık ayında kaydedilen 33.271 mt ve 2020 yılı Ocak ayında kaydedilen 32.748 mt’a kıyasla 43.551 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı 28.062 mt ile Meksika ve 1.292 mt ile Avustralya takip ederken, 1.000  mt ve üzeri ihracat yapılan başka bir ülke olmadı.

 


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

11  Mar

ABD’nin galvanizli sac ve şerit ihracatı Ocak ayında %14,9 arttı
08  Mar

ABD’nin ticaret açığı Ocak ayında 68,2 milyar $’a yükseldi
26  Şub

ABD’nin çelik ithalatı Ocak ayında %61,9 arttı
23  Şub

ABD’nin yapısal boru ithalatı Aralık ayında %1,3 arttı
22  Şub

ABD’nin mekanik boru ithalatı Aralık ayında %8,5 azaldı