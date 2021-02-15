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ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Aralık ayında %0,6 arttı

Pazartesi, 15 Şubat 2021 10:01:04 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı ihracat verilerine göre, geçtiğimiz yılın Aralık ayında ABD’nin boyuna kesme levha ihracatı Kasım ayına kıyasla %0,6 ve 2019 yılı Aralık ayına kıyasla %29,4 artışla 72.178 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 61,6 milyon $ ve önceki yıl Aralık ayında kaydedilen 54,1 milyon $’a kıyasla 67 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla boyuna kesme levha ihraç ettiği pazar, Aralık ayında kaydedilen 30.331 mt ve 2019 yılı Aralık ayında kaydedilen 29.454 mt’a kıyasla 36.523 mt ile Meksika oldu. Meksika’yı 33.271 mt ile Kanada takip ederken, 1.000  mt ve üzeri ihracat yapılan başka bir ülke olmadı.


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


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