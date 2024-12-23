ABD’nin ağır profil ihracatı Ekim’de aylık %58,1 düşüş kaydetti

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ihracatı Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %58,1 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %44,3 düşüşle 19.303 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 32,6 milyon $’a ve 2023 yılının Ekim ayında kaydedilen 33,1 milyon $’a kıyasla 22,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 20.936 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 15.852 mt’a kıyasla 11.642 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 5.807 mt ile Meksika takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.