 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’nin...

ABD’nin ağır profil ihracatı Ekim’de aylık %58,1 düşüş kaydetti

Pazartesi, 23 Aralık 2024 09:55:10 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ihracatı Ekim ayında bir önceki aya kıyasla %58,1 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %44,3 düşüşle 19.303 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Eylül ayında kaydedilen 32,6 milyon $’a ve 2023 yılının Ekim ayında kaydedilen 33,1 milyon $’a kıyasla 22,3 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Eylül ayında kaydedilen 20.936 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 15.852 mt’a kıyasla 11.642 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 5.807 mt ile Meksika takip etti. Ekim ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Kardemir 2025’in ilk çeyreği için satış miktarlarını açıkladı

24 Ara | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi Kasım ayında aylık %0,5 geriledi

23 Ara | Çelik Haberler

Kar-Demir FESCON teknolojisiyle enerji verimliliğini artırdı

23 Ara | Çelik Haberler

Çin yerel piyasasında H-profil fiyatları - 51. Hafta, 2024

17 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

AB’nin organik kaplamalı sac kotaları çoğunlukla tükendi

16 Ara | Çelik Haberler

Çin yerel piyasasında H-profil fiyatları - 50. Hafta, 2024

10 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

G. Afrika, Çin ve Tayland’dan ithal yapısal çeliğe geçici antidamping vergisi getirdi

06 Ara | Çelik Haberler

Vietnam Çin’den ithal H-profile yönelik antidamping vergilerini indirdi

04 Ara | Çelik Haberler

Çin yerel piyasasında H-profil fiyatları - 49. Hafta, 2024

03 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin yerel piyasasında H-profil fiyatları - 48. Hafta, 2024

26 Kas | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis