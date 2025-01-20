ABD’nin ağır profil ihracatı Kasım'da aylık %18,3 yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ihracatı Kasım ayında bir önceki aya kıyasla %18,3 artış ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %4,1 düşüşle 23.631 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Ekim ayında kaydedilen 22,3 milyon $’a ve 2023 yılının Kasım ayında kaydedilen 30,6 milyon $’a kıyasla 27,7 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Ekim ayında kaydedilen 11.642 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 17.547 mt’a kıyasla 18.426 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 3.658 mt ile Meksika takip etti. Kasım ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.