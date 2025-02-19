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ABD’nin ağır profil ihracatı Aralık’ta aylık %34,2 geriledi

Çarşamba, 19 Şubat 2025 09:40:32 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ihracatı Aralık ayında bir önceki aya kıyasla %34,2 ve 2023 yılının aynı ayına kıyasla %29,6 düşüşle 15.530 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Kasım ayında kaydedilen 27,8 milyon $’a ve 2023 yılının Aralık ayında kaydedilen 27,1 milyon $’a kıyasla 17,1 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Kasım ayında kaydedilen 18.426 mt’a ve 2023 yılının aynı ayında kaydedilen 15.582 mt’a kıyasla 8.043 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 4.313 mt ile Meksika takip etti. Aralık ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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