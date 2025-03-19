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ABD’nin ağır profil ihracatı Ocak’ta aylık %22,5 yükseldi

Çarşamba, 19 Mart 2025 09:39:15 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan ihracat verilerine göre, ABD’nin U, I, H, L ve T tipi profil gibi ağır yapısal profil ihracatı Ocak ayında bir önceki aya kıyasla %22,5 ve 2024 yılının aynı ayına kıyasla %41,9 düşüşle 19.028 mt seviyesinde yer aldı. Bu ihracatın değeri, Aralık ayında kaydedilen 17,1 milyon $’a ve 2024 yılının Ocak ayında kaydedilen 39,8 milyon $’a kıyasla 20,9 milyon $ oldu.

Söz konusu ayda ABD’nin en fazla ağır profil ihracatı yaptığı ülke, Aralık ayında kaydedilen 8.043 mt’a ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 24.736 mt’a kıyasla 12.024 mt ile Kanada oldu. Kanada’yı, 4.802 mt ile Meksika takip etti. Ocak ayında ABD’nin 1.000 mt ve üzeri miktarda ağır profil ihracatı yaptığı başka bir pazar olmadı.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika İth/ihr İstatistikleri 

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