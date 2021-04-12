ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Şubat ayında %9,2 düştü

Amerika Demir Çelik Enstitüsü (AISI) bu yılın Şubat ayında ABD'li çelik tesislerinden önceki ay kaydedilen 6.732.090 mt'a kıyasla %9,2 ve 2020 yılının Şubat ayında kaydedilen 7.050.368 mt’a göre %13,3 düşüşle, 6.733.953 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.
2021 yılının ilk iki ayında yapılan sevkiyatlar, önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 14.793.920 mt’a kıyasla %13,2 düşüş göstererek 12.842.075 mt seviyesinde kaydedildi.
Şubat ayında sevkiyatların Ocak ayına kıyasla düşmesi; galvanizli sac sevkiyatlarında %7, sıcak sac sevkiyatlarında %9 ve soğuk sac sevkiyatlarında %10 düşüşe işaret ediyor.