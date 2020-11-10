ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Eylül ayında %2 arttı

Salı, 10 Kasım 2020 11:53:10 (GMT+3) | San Diego

Amerika Demir Çelik Enstitüsü (AISI) 2020 yılının Eylül ayında ABD'li çelik tesislerinden önceki ay kaydedilen 5.926.356 mt'a kıyasla %2 artış ve 2019 yılının Eylül ayında kaydedilen 7.046.425 mt’a göre %14,2 düşüşle, 6.044.519 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

2020 yılının ilk dokuz ayında yapılan sevkiyatlar, önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 65.841.805 mt’a kıyasla %16,7 düşüş göstererek 54.839.053 mt’a ulaştı.

Bir önceki aya kıyasla, Eylül ayında galvanizli sac ile şerit sevkiyatları %2 artış gösterdi, soğuk sac sevkiyatları yatay seyretti ve sıcak sac sevkiyatları %1 düşüş gösterdi.