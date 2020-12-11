ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları Ekim ayında %1,3 arttı

Cuma, 11 Aralık 2020 10:16:25 (GMT+3) | San Diego

Amerika Demir Çelik Enstitüsü (AISI) 2020 yılının Ekim ayında ABD'li çelik tesislerinden önceki ay kaydedilen 6.044.519 mt'a kıyasla %1,3 artış ve 2019 yılının Ekim ayında kaydedilen 7.179.752 mt’a göre %14,7 düşüşle, 6.121.454 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

2020 yılının ilk on ayında yapılan sevkiyatlar, önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 73.021.557 mt’a kıyasla %16,5 düşüş göstererek 60.960.508 mt’a ulaştı.

Bir önceki aya kıyasla, Ekim ayında galvanizli sac ile şerit sevkiyatları %3, soğuk sac sevkiyatları %3 ve sıcak sac sevkiyatları %2 artış gösterdi.