AB’de inşaat faaliyetlerinin 2022’de %5,6 artması ve 2023’te düşüş göstermesi bekleniyor

Pazartesi, 31 Ekim 2022 10:43:55 (GMT+3) | İstanbul

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2022-2023/2022 dördüncü çeyrek raporuna göre, bu yılın ikinci çeyreğinde AB’nin inşaat sektörü üretimi birinci çeyrekte kaydedilen %17,1’lik artışın ardından %9,7 yükseldi.

Rapora göre söz konusu çeyrekte inşaat sektöründeki brüt sabit yatırım, gerçek üretim hacimlerine paralel olarak yıllık %2,6 ile ardı ardına altıncı çeyrek arttı. Bu büyüme, enflasyonu azaltmak için açıklanan para politikası sıkılaşmasına bağlı olarak ipotek oranlarının yükseleceği beklentisine rağmen konut yatırımlarında kaydedilen %2,2’lik artışla desteklendi.

Hükümetler 2020 yılındaki pandemi kaynaklı durgunluktan bu yana toparlanmayı desteklemek için inşaat mühendisliğini döngüsel bir araç olarak (NextGenerationEU programları sayesinde) kullandığından, inşaat mühendisliğindeki büyümenin 2022 yılının ikinci yarısında devam etmesi bekleniyor. Ancak tedarik zinciri sıkıntıları, Ukrayna’daki savaş ve artan inşaat malzemeleri fiyatları gibi birçok olumsuz faktör nedeniyle kamu tarafından finanse edilen bu inşaat planlarının etkisinin önemli ölçüde hafiflemesi bekleniyor.

EUROFER’e göre, 2022 yılında AB’de inşaat faaliyetlerinin daha önceki %5,3 artış tahminine kıyasla ilk yarıdaki olumlu gelişmeler sayesinde %5,6 artması bekleniyor. Ancak bu artışın önümüzdeki çeyreklerde yavaşlayacağı öngörülüyor ve AB’de inşaat faaliyetlerinin dördüncü çeyrekte ve 2023 yılında düşüş göstereceği tahmin ediliyor.