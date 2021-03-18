ABD’de Şubat ayında izin verilen ve inşası başlatılan konut sayısı düşerken, bitirilen konut sayısı arttı

Perşembe, 18 Mart 2021 10:42:02 (GMT+3) | San Diego

ABD İstatistik Bürosu ile İskân ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, ABD'nin Şubat ayına ilişkin konut inşaat istatistiklerini açıkladı. Şubat ayı verileri eklendiğinde ABD'de inşaat izni verilen özel konutların mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu tahminleri 1.682.000 adet oldu. Bu rakam, revize edilmiş Ocak ayı satış rakamlarının %10,8 altında ve 1.438.000 adet olan 2020 yılı Şubat ayı rakamlarının %17 üstünde yer aldı.

Şubat ayında tek haneli konut inşaat izinleri 1.143.000 adet oldu; bu rakam revize edilmiş Ocak ayı sonuçlarının %10 altında bulunuyor. Beş ya da daha fazla haneli konut inşaat izinlerinin ise, Şubat ayında ortalama 495.000 adet olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Şubat ayında yeni başlayan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması 1.421.000 adet olarak kaydedildi. Bu oran revize edilmiş Ocak ayı tahmininin %10,3 ve 2020 yılı Şubat ayı rakamının %9,3 altında bulunuyor.

Aynı ayda, yeni başlayan tek haneli konut inşaatlarının ortalaması revize edilmiş Ocak ayı rakamına göre %8,5 düşüşle 1.040.000 adet olurken, yeni başlayan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatlarının ortalaması ise 372.000 adet oldu.

Şubat ayı verileri dahil edildiğinde tamamlanan özel konut inşaatlarının mevsim etkilerinden arındırılmış yılsonu ortalaması 1.362.000 adet olarak kaydedildi. Bu rakam gözden geçirilmiş Ocak ayı tahminlerinin %2,9 üzerinde ve 2020 yılı Şubat ayı rakamının %5 üstünde bulunuyor.

Şubat ayında tamamlanan tek haneli konut inşaatlarının yılsonu ortalaması 1.042.000 adet olurken, bu rakam gözden geçirilmiş Ocak ayı rakamının %2,8 üstünde bulunuyor. Şubat ayında tamamlanan beş ya da daha fazla haneli konut inşaatı ise 314.000 adet seviyesinde kaydedildi.