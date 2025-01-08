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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yatay seyrederken, Kanada’da azaldı

Çarşamba, 08 Ocak 2025 09:56:19 (GMT+3)   |   İstanbul

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 3 Ocak tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 589 adet seviyesinde yatay seyretti.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 103 adet seviyesine çıkarken, petrol sondaj kuleleri 1 adet düşüşle 486 adet seviyesine geriledi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 32 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 94 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 31 adet düşüş kaydetti.


Etiketler: Boru Borular Kanada ABD Kuzey Amerika 

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