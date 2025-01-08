ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yatay seyrederken, Kanada’da azaldı

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 3 Ocak tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 589 adet seviyesinde yatay seyretti.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 103 adet seviyesine çıkarken, petrol sondaj kuleleri 1 adet düşüşle 486 adet seviyesine geriledi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 32 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 94 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 31 adet düşüş kaydetti.