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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı tekrar artarken Kanada’da düştü

Pazartesi, 08 Şubat 2021 09:59:41 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 5 Ocak tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kuleleri sayısı sekiz adet artarak 392 adet seviyesine yükseldi. Doğal gaz sondaj kuleleri sayısı dört adet artışla 92 adet seviyesine yükselirken, petrol sondaj kuleleri sayısı ise dört adet artışla 299 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı geçen yılın aynı haftasına göre 398 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber, 5 Ocak tarihinde sona eren haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı üç adet düşerek 171 adet seviyesine gerilerken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 86 adet düşüş kaydetmiş oldu.


Etiketler: Kuzey Amerika  ABD  |  benzer haberler »


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