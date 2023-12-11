ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artarken Kanada’da düştü

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 8 Aralık tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 1 adet artışla 626 adet seviyesinde yer aldı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 3 adet artışla 119 adet seviyesinde kaydedilirken petrol sondaj kuleleri 2 adet düşüşle 503 adet seviyesine geriledi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 162 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 2 adet artışla 194 adet seviyesine çıktı. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 8 adet düşmüş oldu.