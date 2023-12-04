ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artarken Kanada’da düştü

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 1 Aralık tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 3 adet artışla 625 adet seviyesinde yer aldı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 116 adet seviyesinde kaydedilirken petrol sondaj kuleleri 5 adet artışla 505 adet seviyesine çıktı. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 159 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 5 adet düşüşle 192 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 3 adet düşmüş oldu.