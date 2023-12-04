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ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artarken Kanada’da düştü

Pazartesi, 04 Aralık 2023 09:24:38 (GMT+3)   |   San Diego
       

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 1 Aralık tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı 3 adet artışla 625 adet seviyesinde yer aldı.

Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 116 adet seviyesinde kaydedilirken petrol sondaj kuleleri 5 adet artışla 505 adet seviyesine çıktı. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 159 adet düşmüş oldu.

Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 5 adet düşüşle 192 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 3 adet düşmüş oldu.


Etiketler: Boru Borular Kanada ABD Kuzey Amerika 

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