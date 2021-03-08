ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artarken, Kanada’da düştü

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 5 Mart tarihinde sona eren haftada, ABD'de sondaj kuleleri sayısı bir adet artarak 403 adet seviyesinde yer aldı. Doğal gaz sondaj kuleleri sayısı 92 adet seviyesinde kalırken, petrol sondaj kuleleri sayısı ise bir adet artışla 310 adet seviyesinde kaydedildi. Sondaj kuleleri sayısı geçen yılın aynı haftasına göre 390 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber, 5 Mart tarihinde sona eren haftada Kanada'da sondaj kulelerinin sayısı 22 adet düşerek 141 adet seviyesine gerilerken, sondaj kulelerinin sayısı geçen yılın aynı haftasına kıyasla 62 adet düşüş kaydetmiş oldu.