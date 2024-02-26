ABD’de sondaj kulelerinin sayısı artarken Kanada’da azaldı

Baker Hughes tarafından açıklanan verilere göre, 23 Şubat tarihinde sona eren haftada ABD’de sondaj kulelerinin sayısı beş adet artışla 626 adet seviyesinde yer aldı.
Doğal gaz sondaj kulelerinin sayısı 1 adet düşüşle 120 adet seviyesine inerken petrol sondaj kuleleri 6 adet artışla 503 adet seviyesinde kaydedildi. ABD’de sondaj kulelerinin sayısı yıllık 127 adet düşmüş oldu.
Bununla beraber aynı haftada Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı 3 adet düşüşle 231 adet seviyesine geriledi. Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı geçtiğimiz yılın aynı haftasına kıyasla 13 adet gerilemiş oldu.