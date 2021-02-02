ABD’de inşaat sektörü harcamaları Aralık ayında %1, 2020 yılında %4,7 arttı

Salı, 02 Şubat 2021 11:31:37 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı İstatistik Bürosu'nun yaptığı açıklamaya göre, Aralık ayı verileri eklendiğinde, ABD’de inşaata yönelik yapılan harcamanın yılsonunda mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 1,49 trilyon $ seviyesine ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu oran, revize edilmiş Kasım ayı tahmininin %1 üstünde yer alırken, 2019 yılının Aralık ayında kaydedilen 1,41 trilyon $ tahmininin de %5,7 üstünde bulunuyor. 2020 yılının tamamında inşaat harcamaları 2019 yılında kaydedilen 1,36 trilyon $’a kıyasla %4,7 artışla 1,43 trilyon $ olması bekleniyor.

Aralık ayında ülkede özel konut inşaatı mevsim etkilerinden arındırılmış haliyle 1,14 milyar $ olarak tahmin edilirken, bu oran revize edilmiş Kasım ayı tahmininin %1,2 üstünde yer alıyor. Söz konusu ayda, konut inşaatın mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Kasım ayı tahminlerinin %3,1 üzerinde yer alarak 691 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Konut dışı inşaatın mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin ise revize edilmiş Kasım ayı tahminlerinin %1,7 altında yer alarak 446,6 milyar $ seviyesinde olduğu belirtiliyor.

2020 yılında, özel kamu inşaatının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin 2019 yılına kıyasla %4,7 artışla 1,08 trilyon $ olduğu belirtiliyor. Aynı yıl konut inşaatın mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin 2019 yılının %11,6 üzerinde yer alarak 607,6 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Konut dışı inşaatın mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin ise yıllık bazda %3 düşerek 471,7 milyar $ seviyesinde olduğu ifade edildi.

Aralık ayı verileri eklendiğinde, kamu inşaatının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Kasım ayı tahminlerine kıyasla %0,5 artışla 352,8 milyar $ olması öngörülüyor. Eğitim binası inşaat harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş Kasım ayı tahminlerinin %0,6 altında yer alarak 90,2 milyar $ olması öngörülüyor. Kara yolu inşaatı harcamalarının mevsimsel etkilerden arındırılmış seviyesinin ise revize edilmiş Kasım ayı tahminlerine göre %0,9 artışla 98,4 milyar $ seviyesinde olması bekleniyor.

2020 yılında ise, eğitim binası inşaat harcamalarının 2019 yılında kaydedilen 334,4 milyar $ tahmininin %4,8 üzerinde yer alarak 350,5 milyar $ olması beklenirken, kara yolu inşaatı harcamalarının 2019 yılında kaydedilen 97,1 milyar $ tahmininin %1,8 üzerinde yer alarak 98,8 milyar $ olması öngörülüyor. Eğitim binası inşaat harcamalarının mevsim etkilerinden arındırılmış seviyesinin revize edilmiş 2019 yılının %3,6 üzerinde yer alarak 87,3 milyar $ olduğu ifade ediliyor.