ABD’de çelik talebinin yeni altyapı yasa tasarısıyla artması bekleniyor

Salı, 09 Kasım 2021 09:50:46 (GMT+3) | San Diego

ABD Temsilciler Meclisi’nin 1 trilyon $ değerindeki altyapı yasa tasarısını geçirdiği duyuruldu.

Söz konusu yasa tasarısı, toplu taşıma sistemine yönelik 39 milyar $’lık, şarj istasyonları gibi elektrikli araç altyapısı kurulumuna 7,5 milyar $’lık, liman altyapısına yönelik 17 milyar $’lık, havalimanı altyapısına yönelik 25 milyar $’lık, yıpranan köprülerin, otobanların ve kara yollarının onarımına yönelik 110 milyar $’lık ve yolcu ile yük taşımacılığında kullanılan demir yollarının iyileştirilmesine yönelik 66 milyar $’lık ödenekleri kapsıyor.

Amerika Demir ve Çelik Enstitüsü Başkanı ve CEO’su Kevin Dempsey, yasa tasarısının geçirilmesine ilişkin, “ABD çelik sektörü, ülkeyi yeniden inşa etmek için çalışmalara başlamaya hazır. Ulusal taşıma sisteminin onarılması ve yenilenmesi elzemdi. Kongre’nin de bizimle aynı fikirde olmasından ötürü memnuniyet duyuyoruz. Söz konusu yasa tasarısı, altyapı sistemimizin, çağımızın gerekliliklerine ayak uydurmasını sağlayacak. Kara yollarına, köprülere, limanlara, su yollarına, su altyapısına, elektrik şebekesine ödenek ayırmak ve elektrikli araçlara yatırım yapmak çelik ihtiyacını inanılmaz bir ölçüde artıracak. Bu noktada, sektörümüz, gerekeni karşılamak için hazır. Yapılan her 100 milyar $’lık yatırımın, Amerika menşeli çeliğe olan talebi 5 milyon ton artırabileceği göz önünde bulundurulduğunda, altyapı yasa tasarısı sektörümüze büyük bir destek sağlayacak. Ayrıca, çelik üretimi yapan diğer başlıca ülkelere kıyasla daha düşük karbon salımı ve enerji tüketimiyle ABD’de üretilmiş çelik kullanılacak. Başkan Biden’ın kısa süre içerisinde yasa tasarısını imzalamasını sabırsızlıkla bekliyoruz,” açıklamasını yaptı.