ABD’de çelik ithalat izinleri Temmuz ayında %3,9 düştü

Perşembe, 05 Ağustos 2021 10:58:54 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çelik İthalatı Takip ve Analiz Sistemi verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, ülkenin çelik ithalat izni başvuruları bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayında kaydedilen 2.630.728 mt’a kıyasla %3,9 düşüşle ve 2020 yılının Temmuz ayında kaydedilen 2.458.038 mt’a kıyasla %2,8 artışla 2.527.616 mt oldu.

Söz konusu ayda, yassı mamul ithalatı izinleri, Haziran ayına kıyasla %8,8 düşüşle 890.216 mt ve uzun mamul izinleri ise %4,9 düşüşle 416.427 mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, boru izinleri, bir önceki aya kıyasla %7,3 düşüşle 326.741 mt olurken, yarı mamul izinleri de %5,5 artışla 752.731 mt seviyesinde kaydedildi.

Temmuz ayında en fazla ithalat izni başvurusunda bulunan ülkeler arasında 438.539 mt ile Kanada, 414.975 mt ile Brezilya, 321.999 mt ile Meksika, 226.937 mt ile Güney Kore ve 154.968 mt ile Rusya yer alıyor.