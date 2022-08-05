ABD’de çelik ithalat izinleri Temmuz ayında %12,5 düştü

Cuma, 05 Ağustos 2022 09:07:26 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çelik İthalatı Takip ve Analiz Sistemi verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, ülkenin çelik ithalat izni başvuruları bu yılın Temmuz ayında, Haziran ayında kaydedilen 2.550.475 mt’a kıyasla %12,5 ve geçtiğimiz yılın Temmuz ayında kaydedilen 2.261.532 mt’a kıyasla %14,8 düşüşle 2.232.291 mt oldu.

Söz konusu ayda, yassı mamul ithalatı izinleri Haziran ayına kıyasla %15,3 düşüşle 868.259 mt ve uzun mamul izinleri ise %14,1 artışla 493.725 mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca boru izinleri bir önceki aya kıyasla %1,2 düşüşle 441.688 mt olurken, yarı mamul izinleri de aylık %36,9 düşerek 336.727 mt seviyesinde kaydedildi.

Temmuz ayında en fazla ithalat izni başvurusunda bulunan ülkeler arasında 467.289 mt ile Kanada, 399.601 mt ile Meksika, 232.937 mt ile Güney Kore, 224.079 mt ile Brezilya ve 145.845 mt ile Japonya yer alıyor.