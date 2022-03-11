ABD’de çelik ithalat izinleri Şubat ayında %25,4 düştü

Cuma, 11 Mart 2022 09:10:16 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çelik İthalatı Takip ve Analiz Sistemi verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, ülkenin çelik ithalat izni başvuruları bu yılın Şubat ayında, Ocak ayında kaydedilen 2.764.419 mt’a kıyasla %25,4 düşüşle ve geçtiğimiz yılın Şubat ayında kaydedilen 1.725.389 mt’a kıyasla %19,5 artışla 2.062.617 mt oldu.

Söz konusu ayda, yassı mamul ithalatı izinleri Ocak ayına kıyasla %35,4 düşüşle 765.951 mt ve uzun mamul izinleri ise %5,8 düşüşle 418.075 mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca boru izinleri bir önceki aya kıyasla %7,4 düşüşle 329.581 mt olurken, yarı mamul izinleri de aylık %32,3 düşerek 460.662 mt seviyesinde kaydedildi.

Şubat ayında en fazla ithalat izni başvurusunda bulunan ülkeler arasında 410.976 mt ile Kanada, 376.062 mt ile Meksika, 298.848 mt ile Brezilya, 168.134 mt ile Güney Kore ve 78.579 mt ile Vietnam yer alıyor.