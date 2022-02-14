ABD’de çelik ithalat izinleri Ocak ayında %5,2 arttı

Pazartesi, 14 Şubat 2022 09:12:41 (GMT+3) | San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı'nın Çelik İthalatı Takip ve Analiz Sistemi verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre, ülkenin çelik ithalat izni başvuruları bu yılın Ocak ayında, Aralık ayında kaydedilen 2.620.324 mt’a kıyasla %5,2 ve geçtiğimiz yılın Ocak ayında kaydedilen 2.198.611 mt’a kıyasla %25,4 artışla 2.756.028 mt oldu.

Söz konusu ayda, yassı mamul ithalatı izinleri Aralık ayına kıyasla %0,3 düşüşle 1.260.228 mt ve uzun mamul izinleri ise %28,3 artışla 463.227 mt seviyelerinde yer aldı. Ayrıca, boru izinleri bir önceki aya kıyasla %0,1 artışla 427.095 mt olurken, yarı mamul izinleri de aylık %9,5 artarak 618.465 mt seviyesinde kaydedildi.

Ocak ayında en fazla ithalat izni başvurusunda bulunan ülkeler arasında 532.458 mt ile Kanada, 528.591 mt ile Meksika, 297.177 mt ile Brezilya, 202.572 mt ile Güney Kore ve 120.972 mt ile Vietnam yer alıyor.